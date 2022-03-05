Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü

05.03.2022 12:04
Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Dönüş Kaya'dan haber alamayan yakınları, 2 Mart'ta yaşlı kadının evine gitti. Eve giren ve Kaya'yı hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen Kaya'yı il merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaya, buradaki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Gaziantep, Hürriyet, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı kadın öldü - Son Dakika


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