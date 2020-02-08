Gaziantep'te karla mücadele - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 4 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası İkizkuyu, Kartal, Terken ve Kuzuoluk Mahallesinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 mahallenin kapanan yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan ve yer yer 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle kapanan 4 mahalle yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Kapalı yollarının bulunmadığını aktaran Kavak, iş makinelerinin kar yağışının bulunduğu mahallelerde hazır bekletildiğini ifade etti.