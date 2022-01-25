Üye Girişi
Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor - Son Dakika

Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor

25.01.2022 10:50
Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor

Gaziantep'te bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için havadan destekli karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Gaziantep'te bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için havadan destekli karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri ile kapalı yollar ve yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar tespit edilerek anında müdahale ediliyor.

Gaziantep'te bir haftadır etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Kar yağışı sonrası özellikle otoyollar, ana yollar, caddeler, sokaklar ve köy yollarını açık tutmak için yoğun çalışma yapılırken, oluşması muhtemel çatı çökmelerinin de tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri ile anlık takip yapılıyor. Kent semalarında tur atan polis helikopteri, kapanan yollar ile oluşması muhtemel sıkıntıları anlık olarak ilgili ekiplere iletiyor. İlgili ekipler de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için belirtilen yerlerde çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Valilik açıklama yaptı

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopter ile 112 Kriz Yönetim Merkezi'nde Vali Davut Gül başkanlığında, ilimiz genelinde karla mücadele ve trafikle ilgili tespitler yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopter ile çekilen görüntülerde de görüldüğü üzere, şehrimizdeki tüm ana arterler trafiğe açık durumda" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor
Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor
Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor
Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor
Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor
Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor

YORUMLAR
500

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor - Son Dakika


Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Tuz yok" iddialarına yanıt: Şimdiye kadar 55 bin ton tuz kullandık İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Tuz yok" iddialarına yanıt: Şimdiye kadar 55 bin ton tuz kullandık         
10:38
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu         
10:10
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Çaycı gencin buzla imtihanı! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla imtihanı! O anlar kameraya yansıdı         
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39

Son Dakika Haberleri
10:49 Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor
10:42 THY Genel Müdürü duyurdu! İstanbul Havalimanı 13.00'ten itibaren uçuşlara açılacak
10:30 İstanbul Havalimanı'nda kar felaketi! Kargo binasının çatısı çöktü
10:27 Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor
09:37 Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara "Otoyol ve D-100'de park edilmiş araçları kaldırın" çağrısı
09:44 "Hırsız zili çalmaz" sözü Osmaniye'de yalan oldu! Pişkin hırsız kameralarda
10:10 Arnavutköy'de otel fırsatçılığı iddiası! Yolda kalan vatandaş çareyi camilere sığınmakta buldu
09:48 İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü! Açık unutulan marketten aldıklarını kameraya gösterip, ücretini bıraktılar
10:09 Ölümle biten şakalaşmada 9 yıl hapis talebi
10:08 Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli konusunda uyarılarda bulundu: Erken seçime hazırlıklı olmalıyız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 10:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları havadan anlık takip ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement