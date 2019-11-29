Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan kişi yakalandı

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Kasten öldürme" suçundan aranan ve bu suça dair hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P. yakalandı.

Hükümlünün işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderileceği bildirildi.