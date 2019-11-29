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Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan kişi yakalandı
7 saat önce
Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Gaziantep'te kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Kasten öldürme" suçundan aranan ve bu suça dair hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.P. yakalandı.
Hükümlünün işlemlerinin ardından Antalya'ya gönderileceği bildirildi.
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