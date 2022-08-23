Gaziantep'te 44 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 44 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

23.08.2022 16:04
Gaziantep'te 44 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te "kasten öldürme" ve "ateşli silahla yaralama" suçları başta olmak üzere toplam 44 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te "kasten öldürme" ve "ateşli silahla yaralama" suçları başta olmak üzere toplam 44 suç kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları operasyonda, bir çocuğun kasten öldürülmesi olayına da karışan ve 44 suç kaydı bulunan Y.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Y.E, işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı Hatay'da oynanacak Gaziantep FK-Antalyaspor maçı Hatay'da oynanacak Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 44 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
14:52 Annesiyle sevgilisini görünce kriz geçirdi! Bıçakla bir kişiyi öldürdü
15:07 Son 500 yılın kötü dönemi! Avrupa kuraklıkla savaşıyor
14:45 Fuhuş hayali kötü bitti! Sarhoş eskort 55 yaşındaki adamın kulağını koparıp midesine indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:04:39. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 44 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement