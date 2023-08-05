Gaziantep'te Kavga Sonucu 4 Kişi Yaralandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Kavga Sonucu 4 Kişi Yaralandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

05.08.2023 08:26

Gaziantep'te yaşanan bir kavga sonucunda İrfan P., eşinin ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Kerim Şentürk ise bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Şentürk'ün yakınlarının hastanede taşkınlık yapması nedeniyle acil servis boşaltıldı ve 3 saat süreyle hizmet verilemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te İrfan P. evinde tartıştığı karısının ailesinden 4 kişiyi bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Kerim Şentürk (41) ise kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. Şentürk'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlarının taşkınlık yapması üzerine acil servis boşaltılarak, 3 saat süreyle hizmet verilemedi.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga hastaneyi de karıştırdı! Acil servis kapatıldı

KARISININ AİLESİNE SALDIRDI

Dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde iddiaya göre, madde bağımlısı olan ve eşi ile sorunlar yaşadığı ileri sürülen İrfan P., kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan P., yanındaki bıçakla kayınbiraderleri İlhan ve Efdal C., kayınvalidesi Fatma C. ve eşinin amcası Mehmet Ali C.'yi yaraladı. Gürültü üzerine evinden çıkan ve kavgayı ayırmaya çalışan Kerim Şentürk de aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga hastaneyi de karıştırdı! Acil servis kapatıldı

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık görevlileri durumu ağır olan 4 yaralıyı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bir kişi ise olay yerinde tedavi edildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Kerim Şentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga hastaneyi de karıştırdı! Acil servis kapatıldı

ACİL SERVİS BOŞALTILDI

Olayın ardından hastaneye gelen Kerim Şentürk'ün yakınları acil servise gelerek içeriye girmek istedi. Hastane yetkilileri ile Şentürk'ün yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede nedeniyle acil servisteki hastalar dışarıya çıkarılırken, hastane görevlileri polisten destek istedi. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri hastane bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, acil serviste 3 saat boyunca hizmet verilemedi.

GÖZALTINDALAR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İrfan P. ile ağabeyi Selçuk P.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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