Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis yaralandı
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru tabancayla vurularak yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:51 Kaynak: AA
'te iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru tabancayla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Ekrem Kurtoğlu, Kolejtepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale etti. Bu sırada tabancayla açılan ateş sonucu polis memuru karnından vuruldu.
Kurtoğlu, meslektaşları tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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