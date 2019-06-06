Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polisin yaralanması
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polisin yaralanması

1 saat önce

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polisin yaralanması, System.String[]
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun tabancayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde dün iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun tabancayla vurulmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin belirlenmesi için çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden bir motosiklet ve otomobilin uzaklaştığını belirledi. Araçlardan yola çıkan polis, şüphelilerin H.A, K.Ö, A.Ö. M.Ö. ve kardeşi V.Ö. olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, kent merkezinde 4 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve "yağma, yaralama, gasp, cinsel istismar" gibi suçlardan kaydı bulunan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Dün, polis memuru Ekrem Kurtoğlu, Kolejtepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale ederken tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurulmuştu. Kurtoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:02 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kadıköy Eminönü vapurunda silah sesleri ortalığı karıştırdı İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:47:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polisin yaralanması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]