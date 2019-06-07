Gaziantep'te kavgaya müdahale ederken yaralanan polis, şehit oldu
49 dakika önce
Gaziantep'te kavgaya müdahale ederken tabancayla yaralanan polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:47 Kaynak: AA
'te kavgaya müdahale ederken tabancayla yaralanan polis memuru tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Merkez Şahinbey
ilçesi Kolejtepe Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgaya müdahale ederken tabancayla karnından ağır yaralanan polis memuru Ekrem Kurtoğlu, tedavi gördüğü Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Şehit polis memuru Kurtoğlu için bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlenecek.
Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'sinin tutuklandığı öğrenildi.
Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti
Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü
Yardım istemeye gittiği kum ocağında tabancayla öldürüldü
Akrebin soktuğu 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti