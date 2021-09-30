Gaziantep'te kavun hasadı başladı - Son Dakika

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler kavun hasadına başladı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Altun, burada AA muhabirine, rekoltenin yüksek olan kavunun fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Araban Ovası'nın çok verimli olduğuna dikkati çeken Altun, buğday, arpa ve sarımsak gibi ürünler de yetiştiğini belirtti.

Altun, bu yıl kavunda bin 750 dönüm alanda hasat yapıldığını, ürünün kilogramının 2 liradan satıldığını aktardı.

Bu yıl çiftçilerin hasattan çok memnun olduğunu belirten Altun, çiftçilere kavun ekmeleri tavsiyesinde bulundu.