Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk üzüm bağında bulundu - Son Dakika

Yalçın, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 24 saat süren çalışmanın ardından Yusuf Mert Yalçın, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir üzüm bağında bulundu.

Jandarma ekipleri beraberinde geldikleri Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) AFAD , ve AKUT ekipleriyle bölgede arama ve tarama faaliyetine başladı.

İlçeye bağlı Uğurtepe Mahallesi'nde ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamak üzere evden çıkan 2 yaşındaki Yusuf Mert Yalçın 'ın kaybolduğunu fark eden ailesi durumu Şahinbey ilçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

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