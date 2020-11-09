Gaziantep'te kaybolan yaşlı adam dağlık alanda bulundu - Son Dakika

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamın son olarak evine 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda görüldüğünü belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi'ne oturan İsmet Okyay'dan (80) evde olmadığını fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

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