Gaziantep'te kaybolan yaşlı adam dağlık alanda bulundu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan yaşlı adam, 12 saat sonra dağlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi'ne oturan İsmet Okyay'dan (80) evde olmadığını fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamın son olarak evine 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda görüldüğünü belirledi.
Vatandaşlarında yardımıyla belirlenen bölgede arama faaliyeti gerçekleştiren jandarma, yaşlı adamı 12 saat sonra Tuluktaş Mahallesi sınırları içerisindeki dağlık alanda buldu.
Yaşlı adam sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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