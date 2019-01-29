Gaziantep'te Kayıp Çiftçinin Cesedi Uçurumda Bulundu
19 dakika önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçinin cesedi uçurumda bulundu.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçinin cesedi uçurumda bulundu.
Kızılcakent Mahallesi'ndeki arazisine çalışmaya giden Saib Erdoğan'ın (62), akşam eve gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu Erdoğan'ın cesedi uçurumda bulundu.
Erdoğan'ın traktörüyle 15 metrelik uçuruma yuvarlandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:54 Kaynak: AA
Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, PFDK'ya Sevk Edildi
Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi
Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü