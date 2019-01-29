Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kayıp Çiftçinin Cesedi Uçurumda Bulundu

Gaziantep'te Kayıp Çiftçinin Cesedi Uçurumda Bulundu

19 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçinin cesedi uçurumda bulundu.

Gaziantep'te Kayıp Çiftçinin Cesedi Uçurumda Bulundu, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu çiftçinin cesedi uçurumda bulundu.

Kızılcakent Mahallesi'ndeki arazisine çalışmaya giden Saib Erdoğan'ın (62), akşam eve gelmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu Erdoğan'ın cesedi uçurumda bulundu.

Erdoğan'ın traktörüyle 15 metrelik uçuruma yuvarlandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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