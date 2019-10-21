Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kamyonetin, başka bir kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kamyonetin, başka bir kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Nurdağı- Gaziantep yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Kemal Cavlak (58) yönetimindeki 34 BZD 036 plakalı kamyonet, K.S.'nin (62) kullandığı 06 BP 1406 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetteki Cavlak, sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri Cavlak'ı kamyonetten çıkardı. Sağlık görevlilerince kazada yaralanan Cavlak ile her iki kamyonetteki K.S., M.Ç. (34), M.S. (44), Y.S. (21), V.S. (6) ve N.S. (6) yapılan ilk müdahalelerinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kemal Cavlak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.


Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde seri katil şüphesi tedirgin etti
Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:26:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]