Otobüs hız sınırını aşmış! Gaziantep'teki faciaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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Otobüs hız sınırını aşmış! Gaziantep'teki faciaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı

22.08.2022 10:22

Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin ise yaralandığı kazaya karışan otobüsün hız sınırının 100 km olduğu yolda 130 km hızla gittiği ortaya çıktı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

15 CAN GİTTİ, 31 KİŞİ İSE YARALI

Katliam gibi kazada aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler içinse cenaze töreni düzenlendi.

130 KM HIZ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında oluşturulan kaza raporunda, olay yerinde otobüsün 307 metrelik fren izi tespit edildiği ve kaza sırasında otobüsteki takografın 130 kilometre hız kaydettiğine işaret edildi.

YOLDAKİ HIZ SINIRI 100 KM

Öte yandan otobüs şoförü tutuklanırken, TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde kazanın meydana geldiği yolda otobüsler için belirlenen hız sınırının100 kilometre olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Gaziantep, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs hız sınırını aşmış! Gaziantep'teki faciaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüs hız sınırını aşmış! Gaziantep'teki faciaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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