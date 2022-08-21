Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförünün savcılık ifadesi Açıklaması - Son Dakika
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Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförünün savcılık ifadesi Açıklaması

21.08.2022 19:16
Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförünün savcılık ifadesi Açıklaması

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünün şoförünün ifadesi ortaya çıktı.

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere çarpan yolcu otobüsünün şoförünün ifadesi ortaya çıktı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren otobüs şoförü A.M, yaklaşık 5 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi.

İstanbul'dan 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 19.00 sıralarında hareket ettikleri 33 SR 157 plakalı otobüs ile Diyarbakır'a seyir halinde olduklarını, otobüsü diğer şoför arkadaşı V.Ö. ile kullandığını anlatan A.M, şöyle devam etti:

"Saat 10.00-11.00 sıralarında Nizip'te bir tesiste tekrar mola verdik. Mola esnasında otobüsün şoför koltuğuna geçtim. V.Ö. ise yeniden istirahate ayrıldı. Tam bilememekle beraber 100-110 kilometre hızla seyir halindeydim. Tüm yolculuk esnasında yanımızda muavinimiz B. bulunmaktaydı. B. de ara ara istirahate çekildi ama en son tesislerde o da benimle beraber uyanıktı. Ben otobüs sürüşünü yaptığım sırada muavinimiz B. de anımsadığım kadarıyla yolcularımızla ilgileniyordu. Bu şekilde yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra bir kaza olduğunu gördüm. Yol üzerinde modelini anımsayamadığım 3-4 otomobil, bir itfaiye aracı, bir ambulans vardı. Anladığım kadarıyla bir kaza olmuştu ancak kaza aracını ve kazayı tam anımsayamıyorum."

Emniyet şeridinin hemen yanında bulunan birinci sağ şeritte ilerlediğini anlatan M.A, şunları kaydetti:

"Tahminen 20-30 metre kala önümde kaza yapan araçları, ambulansı ve itfaiye aracını fark ettim. Bu araçları 20-30 metre kala görmüş olma nedenimi şu an açıklayamıyorum. Ancak yol biraz virajlıydı ve gittiğim şeritte hafif tepelik vardı. Belki de bu nedenle araçları ve kazayı görmemiş olabilirim. Ancak uykulu değildim ve yolda hatırladığım kadarıyla uyarı levhası ve reflektör bulunmamaktaydı. Söz konusu araçları gördükten sonra frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Çünkü fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle direksiyonu sola kırmayı tercih ettim. Belki bu şekilde kazadan kaçış ihtimalimiz olacaktı. Daha sonra otobüs herhangi bir araca itfaiyeye ya da ambulansa çarptı mı hatırlamıyorum. En son baktığımda otobüsün yan yatmış olduğunu gördüm. Gerçekleşen kaza ve vefat eden ile yaralanan insanlardan ötürü çok üzgünüm. Yaşanılan olayın gerçekleşmesinden ise kendimin ölmesini tercih ederdim."

Şoför A.M, kazaya engel olamadığı için çok pişman olduğunu da belirtti.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde dün meydana gelen kazalarda, aralarında 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli ve 2 basın mensubunun bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

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GAZİANTEP 7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ GAZİANTEP 7 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (4) Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı (4)
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförünün savcılık ifadesi Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki trafik kazasına karışan otobüsün şoförünün savcılık ifadesi Açıklaması - Son Dakika
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