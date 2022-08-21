Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı

21.08.2022 14:30
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver (26), Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver (26), Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen törenlerin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Tanrıöver'in cenazesi, Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene meslektaşları ve yakınlarının yanı sıra İHA Genel Müdürü Hamit Arvas katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tanrıöver'in naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Esen için Şanlıurfa'da tören

Aynı kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen ise memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

Esen'in cenazesi Gaziantep'ten alınarak Şanlıurfa'da Yusuf Paşa Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Esen'in cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Esen'in yakınları, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan ile Esen'in meslektaşları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale etmek için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilerek kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada, aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Şanlıurfa, Gaziantep, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki trafik kazasında hayatlarını kaybeden gazeteciler son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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