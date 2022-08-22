Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde önceki gün kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Gaziantep, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

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