Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

24.08.2022 16:40
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yeni görüntülerde kaza yapan ilk araç için olay yerine gelen trafik ekiplerinin dubaları taşıyarak, yol kenarına yerleştirmesi yer alıyor. Polis ekipleri, dubaları yerleştirirken kazaya karışan yeni ambulansların da olay yerine yanaştığı görülüyor.

Görüntülerde, otobüs kazasından hemen önce ilk kazada yaralanan kişinin ambulansa getirilmesi, otobüsü gören bir kişinin de bağırarak olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

TAG Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen kazada, aralarında 2 basın mensubunun da bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Otobüs şoförü A.M, tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Tragger, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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