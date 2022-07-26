Gaziantep'te kazada yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti - Son Dakika
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Gaziantep'te kazada yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

26.07.2022 14:27
Gaziantep'te kazada yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

Gaziantep'te karıştığı trafik kazasında yan yatan otomobili, çevrede bulunan vatandaşların düzeltmesi kameralara yansıdı.

Gaziantep'te karıştığı trafik kazasında yan yatan otomobili, çevrede bulunan vatandaşların düzeltmesi kameralara yansıdı.

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevrede bulunan yaklaşık 15 kişi, otomobilin içindekileri çıkardıktan sonra otomobili iterek düzeltti.

Vatandaşların çabası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kazada yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kazada yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti - Son Dakika
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