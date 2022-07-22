Gaziantep'te kazalar kamerada - Son Dakika
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Gaziantep'te kazalar kamerada

22.07.2022 15:38
Gaziantep'te kazalar kamerada

GAZİANTEP'te, son zamanlarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

GAZİANTEP'te, son zamanlarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulu KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Yaralamalı ve maddi hasarla sonuçlanan kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Kameralara yansıyan bir kazada; iki motosikletin çarpışması ile aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin yaralandığı görüldü. Bir başka kazada ise otomobilin, tramvay hattına girerek, bir süre ilerlemesi dikkati çekti.İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, 'Trafik kuralları bizi, hayata ve sevdiklerimize bağlar' notuyla paylaşarak, sürücü ve yayalara kurallara uyma çağrısı yaptı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kazalar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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