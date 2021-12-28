Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında - Son Dakika

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Kentte meydana gelen kazalar, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı noktalara yerleştirilen mobese kameralarına yansıdı. Sürücüler ve yayaların kural ihlali yapmasından kaynaklanan kazalardan birinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden birisine otomobil çarpıyor. Bu kişi havalanıp yere düşerek yaralanıyor.İl Emniyet Müdürlüğü kazalara ilişkin görüntüleri, "Sizlerin huzuru ve emniyeti için daima görevimizin başındayız. Lütfen siz de trafikte olduğunuz her an çevrenize karşı duyarlı ve sorumlu olduğunuzu unutmayın" notuyla paylaşarak sürücü ve yayalara kurallara uyulması çağrısı yaptı.