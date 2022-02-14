GAZİANTEP'TE, KDV İNDİRİMİ DENETİMİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

KDV indirim kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri oluşacak indirimleri yerinde görmek için marketleri denetlemeye başladı. Hem yerel hem de zincir marketleri gezen ekipler uygulamanın yapılıp yapılmadığını yerinde inceledi.

Denetimler Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy başkanlığında gerçekleştirildi. Market denetimleri sırasında açıklama yapan İcesoy, KDV indirimlerinin market raflarında uygulanmaya başladığını yerinde görmek için denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra indirim çalışmalarının start aldığını ve indirimin temel tüketim ürünlerini kapsadığını söyleyen İncesoy, şu ifadelere yer verdi: "

12 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği yüzde 8 olan KDV kalemlerinin yüzde 7 oranında indirimle yüzde 1 olarak fiyatlara yansıtılacağını vurguladı. İndirim uygulanacak olan ürünler sebze, meyveler, konserveler, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuruyemiş, bebek mamaları, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. İndirimlerin fiyatlara yansıyıp yansımadığına yönelik olarak market ve bakkallarda Gaziantep Büyükşehir ve ilçe Belediye ekipleri ile birlikte denetlemelere başladık. Bütün bu ürünlerde yüzde 1 KDV uygulanıp uygulanmadığını denetledik. Tüm marketlere bugün akşama kadar fiyat ayarlamalarını yapmaları için işletmelere süre verdik. Denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecek ve karara uymayan işletmeler için cezai işlem uygulanacak."