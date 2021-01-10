Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor

Gaziantep'te kebaplar paketle ulaştırılıyor

10.01.2021 15:22

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar, kebap hasretini sipariş vererek gideriyor.

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar, kebap hasretini sipariş vererek gideriyor. Kebap taleplerine yetişmeye çalışan esnaf ise şehrin her noktasına siparişleri ulaştırmak için yoğun mesai yapıyor.

Kısıtlama olmaması halinde hafta sonları lokanta ve restoranlarda yoğunluk oluştuğunu ifade eden kebapçı Necdet Kılıçoğlu, "Pandemi sürecinden ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı maalesef herkes evinde. Biz de elimizden geldiğince Gaziantep'in kebap kültürü dolayısıyla evlerinde yemeleri için evlere servis yapıyoruz. Şehrimizin her noktasında yasaklara uyuluyor ve biz de siparişleri alıp paket servislerimizi ulaştırıyoruz. Yasaklar olmasaydı iş yerlerimiz dolu olur ve insanlar yemeklerini burada yerdi. Gazianteplilerin  kebap sevgisini bu dönemde evlerine sipariş göndererek gideriyoruz. İnsanlar çoğunlukla sosyal medya üzerinden ulaşarak sipariş veriyor. Evleri yakın olanlar ise gelip alıp götürüyorlar" dedi.

Paket alarak evine götüren vatandaşlar ise lokantada yenilen kebabın lezzetinin ayrı olduğunu ancak kısıtlama nedeniyle kebap hasretlerini sipariş vererek giderdiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA
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Gaziantep, Esnaf, Güncel, Son Dakika

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