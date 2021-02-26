Gaziantep'te keçi sütüne rekor fiyat - Son Dakika

Gaziantep'te keçi sütüne rekor fiyat

26.02.2021 15:02
Gaziantep'te keçi sütüne rekor fiyat, System.String[]

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2021 yılı çiğ keçi sütü fiyatını açıkladı.

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2021 yılı çiğ keçi sütü fiyatını açıkladı. Üreticiden geçen yıl 3 TL'den alınan çiğ keçi sütünün fiyatı, bu yıl 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, 2019 yılında Gaziantep'te 1 TL 50 kuruş ile 1 TL 60 kuruş arasında kilogramı satılan çiğ keçi sütünün bu yıl kilosunun 4 lira 50 kuruşa çıkarıldığını kaydetti. 2019 yılında çok düşük rakam nedeniyle süt fiyatına müdahale etme gereğini hissetkiklerini belirten Türkman, 2 yılda birliğin üreticiden aldığı süt fiyatını rekor seviyeye ulaştığını kaydetti.

Çiğ keçi sütü fiyatının 2 yılda yüzde 220 arttığını anlatan Türkman, 2021 yılı çiğ keçi sütü fiyatının 4 lira 80 kuruş olduğunu açıklayarak, "Birliğin amaçlarından, görevlerinden bir tanesi de üyelerinin, üreticinin üretmiş olduğu ürünün değerinden satılmasını sağlamaktır. Biz de birlik olarak bunun için gayret göstermekteyiz. İlk göreve başladığımızda yani 2019 yılında Gaziantep genelinde toptan çiğ keçi sütü fiyatı 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 60 kuruş arasında satılıyordu. 2019 yılı sonunda fiyatlara müdahale etmemiz gerektiğine karar verdik. Bu anlamda önce 2 lira 50 kuruş ve artı olarak nakliye fiyatını açıkladık. Sonrasında 2020 yılı başında taban fiyatı 3 Türk Lirası artı nakliye fiyatı olarak açıkladık. Biz Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak 2020 yılında 3 lira 25 kuruş ile 3 lira 50 kuruş ve ek olarak nakliye bedeli olarak sütleri topladık. Dolayısıyla ilk yıl çiğ keçi sütü fiyatının yüzde yüzün üzerinde artmasını sağladık. 2021 yılında artan başta yem fiyatları ve girdiler üreticiyi olumsuz etkiledi. Üreticinin başta yem olmak üzere artan giderlerini karşılayabilmesi ve üretimi severek devam ettirebilmesi için keçi yetiştiricileri için önemli olan sütün değerinden satılmasıdır. Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak üreticinin, üyelerimizin zor şartlarda üretmiş oldukları sütün değerinden satılması için yapmış olduğumuz değerlendirmeler ve girişimler neticesinde 2021 yılı toptan çiğ keçi sütü yağ oranı yüzde 4 virgül 1'in ve üzerindeki sütler için referans alım fiyatımız 4 lira 80 kuruş artı nakliye bedeli, yağ oranı yüzde 3 virgül 6 ile 4 virgül 1 arasında olan çiğ keçi sütü referans fiyatı 4 lira 50 kuruş artı nakliye bedeli şeklinde olacaktır. Dolayısıyla iki yıllık süreçte toptan çiğ keçi sütü fiyatı 1 lira 50 kuruştan 4 lira 80 kuruşa gelmiş oldu. Yani iki yıllık süreçte çiğ keçi sütü fiyatını yaklaşık yüzde 220 civarında arttırarak olması gereken yere getirdiğimizi düşünüyorum. Birliğimiz çiğ keçi sütü sözleşmesi yaptığı üyelerden bu fiyatlardan süt alacaktır. Üreticilerimizin, üyelerimizin bu referans fiyatlarını dikkate alarak sütlerini değerlendirmelerini bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te keçi sütüne rekor fiyat

Türk Lirası, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te keçi sütüne rekor fiyat - Son Dakika Ekonomi


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