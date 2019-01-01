Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kedi Kurtarma Operasyonu

Gaziantep'te Kedi Kurtarma Operasyonu

35 dakika önce

Nizip ilçesinde, kazana düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziantep'te Kedi Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Nizip ilçesinde, kazana düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sanayi Sitesi'ndeki eski bir fabrikanın boş sabun kazanından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Nizip, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!

AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:16:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kedi Kurtarma Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]