Gaziantep'te Kedi Kurtarma Operasyonu
35 dakika önce
Nizip ilçesinde, kazana düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nizip
ilçesinde, kazana düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sanayi Sitesi'ndeki eski bir fabrikanın boş sabun kazanından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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