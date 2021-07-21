GAZİANTEP - Kelle ütücülüğünde yoğun mesai - Son Dakika

Minici, her bir kellenin temizlenmesi işleminin 5-6 dakika sürdüğünü ekledi.

Kellenin tanesini 25 liradan ütülediklerini aktaran Minici, "Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Bayramın ilk günleri bu işi yapıyoruz. Sonrasında demirciliğe devam ediyoruz." dedi.

Minici, kelle temizleme işleminin oksijen tüpü ve pürmüz ile yapıldığı belirterek, kellelerin boynuzlarının kırılıp işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

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