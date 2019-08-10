Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek

1 saat önce

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Gaziantep'te
İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.
İslahiye- Hassa kara yolundaki uygulama noktasına giden Kotan, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, uygulama yapan ekiplerle araçları durdurdu.
Kemer takmayanları uyaran Kotan, sürücülere ve araçtakilere çikolata ve şeker ikram etti.
Kotan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı dolayısıyla trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlığı olduğunu söyledi.
Nizip
Nizip ilçesinde ise polis ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla önlemlerini artırdı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamında geçirmeleri için bayram süresince ilçe merkezinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı özellikle Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından genel güvenlik ve trafik önlemlerine ek olarak bayram tatili boyunca gerekli tüm tedbirlerin en üst seviyede alınarak uygulandığı belirtildi.
Kurban Bayramı, Lütfi Kotan, Jandarma, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır
Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz Bilecikli genç pilot adayı bayram mesajını havada verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 15:10:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]