Oyun oynarken içine düştüğü gölet sonu oldu

Gaziantep'te kenarında oyun oynadığı göletin içine düşerek boğulan 10 yaşındaki Ali Kızıklıoğlu, yoğun bakımda 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde Kuzey Şehir 3. Etap Bölgesi yakınlarındaki gölette 22 Temmuz günü öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre mahalledeki caminin Kuran-ı Kerim kursuna giden 10 yaşındaki Ali Kızıklıoğlu, kurstan arkadaşlarıyla birlikte çıktı. Eve döndüğü sırada yağmur sularının oluşturduğu göletin kenarında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başlayan 6. sınıf öğrencisi Ali, dengesini kaybederek gölete düştü. Gölette boğulma tehlikesi geçiren küçük Ali, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
14 gündür yoğun bakımdaydı
112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Küçük Ali, yoğun bakımda 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece saatlerinde kaybetti.
Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ali'nin cenazesi, Akçagöze Mahallesi'nde toprağa verildi.
Talihsiz çocuğun yakınları Ali'nin hayatını kaybetmesine neden olan göletteki suyun tahliye edilmesini beklediklerini belirtti. - GAZİANTEP
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