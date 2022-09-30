Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabasının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabasının yargılanmasına başlandı

30.09.2022 11:20
Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabasının yargılanmasına başlandı

Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabası, hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabası, hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık doktor Bekir Ç, tutuksuz sanıklar Enes ve Mehmet Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Bekir Ç, diğer iki sanığın akrabası olduğunu belirterek, "Geçmişten bu yana bir ihtiyaçları olduklarında yardım etmeye söz verdim ve öyle de yaptım, yardımcı oldum. Ancak bendeki maddi beklentilerini yükselttiler." dedi.

Olay günü diğer iki sanığın muayenehanesine gelerek, kendisini darbettiklerini ve daha sonra Alaattin Ç'nin de geldiğini belirten Bekir Ç, öldürme niyeti bulunmadan, hedef gözetmeden ateş ettiğini ifade ederek, "28 yıllık hekimim. Silahı en son 17 yıl önce kullandım, yıllardır mermi almadım, dolayısıyla her attığımı vurmam mümkün değildir. Öldürme veya yaralama kastım yoktur. Daha önce çok kötü darbedildim, şok halindeydim." diye konuştu.

Bekir Ç, babasının 40 yıl önce aldığı bir arazi olduğunu ve diğer sanıkların sürekli bunu gündeme getirdiklerini ve bu yüzden aralarında husumet oluştuğunu aktardı.

Sanık Mehmet Ç. de arazi nedeniyle anlaşmazlık olduğunu ve Bekir Ç'nin kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Olay günü Enes Ç. ile Bekir Ç'nin tartışmaya başladıklarını, kendisinin araya girmeye çalıştığını belirten Mehmet Ç, Bekir Ç'nin parmağının nasıl kırıldığını bilmediğini söyledi.

Tutuksuz sanık Enes Ç. de benzer ifade vererek, suçsuz olduğunu savundu.

Bekir Ç'nin avukatı Enes Akbulut ise olay günü Bekir Ç'nin tutuksuz sanık Enes'i görür görmez 112'yi aradığını, korku ve panik halinde olduğunu ve şarjöründe 12 mermi olmasına rağmen 4 kez ateş ettiğini belirterek, "Öldürme kastı olsaydı şarjörde kalan mermiyi de kullanırdı. Eylemin meşru müdafaa kapsamında kaldığını düşünüyoruz." dedi.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, 12 Ekim'de olay yerinde keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir sitede 10 Mayıs'ta muayenehanesinde doktor Bekir Ç, tartıştığı akrabası Alaattin Ç'yi (34) tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabasının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kendisine saldıran yakınını öldüren doktor ile 2 akrabasının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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