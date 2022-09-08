Gaziantep'te baba ve oğlunun cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te baba ve oğlunun cenazeleri aileye teslim edildi

08.09.2022 13:16

GAZİANTEP'te kendisini asan Orhan Adıgüzel ile kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü babası Halil Adıgüzel'in (56) cenazeleri, aileye teslim edildi.

GAZİANTEP'te kendisini asan Orhan Adıgüzel ile kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü babası Halil Adıgüzel'in (56) cenazeleri, aileye teslim edildi.

Olay, gece saatlerinde, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Orhan Adıgüzel, ardından da kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Baba oğulun cansız bedenleri, adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi.


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Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı
Kaynak: DHA

Halil Adıgüzel, Şahinbey, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te baba ve oğlunun cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te baba ve oğlunun cenazeleri aileye teslim edildi - Son Dakika
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