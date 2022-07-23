Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından zanlının saklandığı adresi tespit etti.

Gaziantep 'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlının cezaevine teslim edilmesinin ardından ağabeyi de tutuklandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

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