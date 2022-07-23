Gaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandı

23.07.2022 19:37
Gaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlının cezaevine teslim edilmesinin ardından ağabeyi de tutuklandı.

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlının cezaevine teslim edilmesinin ardından ağabeyi de tutuklandı.

Çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yunus C, Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde, 20 Temmuz'da kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayarak kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından zanlının saklandığı adresi tespit etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda Yunus C. yakalandı.

Zanlının ağabeyi ise polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus C, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlının ağabeyi de tutuklandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kendisini gözaltına almaya çalışan polisi silahla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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