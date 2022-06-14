GAZİANTEP - Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir kişiyi kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Gaziantep otogarında M.E. adlı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp yardımcı olabileceğini söyleyerek dolandıran İ.Ç. yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, "dolandırıcılık" ve "yağma" suçlarının da bulunduğu 20 suçtan kaydının olduğu tespit edildi.