Gaziantep'te kent protokolü "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te kent protokolü 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi - Son Dakika

Gaziantep'te kent protokolü "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

6 saat önce

Gaziantep'te, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı film, kent protokolünce izlendi.

Gaziantep'te kent protokolü

Gaziantep'te, 17 Ocak'ta vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı film, kent protokolünce izlendi.

Şahinbey Kongre Merkezi'ndeki gösterime Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer ilgililerle çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösterimin sonunda yapımcı Mehmet Bozdağ ile başrol oyuncuları Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi·oğlu, Levent Özdi·lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor, Serdar Gökhan ve Sezgin Erdemir sanatseverleri selamladı.

Sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektiren oyuncular, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e yüzük, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na da börk hediye etti.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

Gaziantep, Şahinbey, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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