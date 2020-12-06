Gaziantep'te kent yönetimi ve meslek odaları zor günler geçiren esnafa destek veriyor mu? Gazeteci Aydın Akyürek anlattı - Son Dakika

Gazeteci-yazar Aydın Akyürek, kısıtlama döneminde zor günler geçiren esnafın durumunu okuyucularıyla paylaşıp kent yönetimi ve esnaf odalarının destek kampanyalarını karşılaştırdı. Akyürek yazısında, "AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, kent esnafına destek kapsamında, 'Siftah bizden bereket Allah'tan' projesi başlatmış. Esnaftan alışveriş yapılıyor ve hazırlanan paketler takdim ediliyor. Hasan Teke başkanı, daha önceleri de hep esnaf ve halkla sürekli bir araya gelen, ancak bunu lansmana dönüştürmeyi sevmeyen mütevazi bir dava adamı olarak gözlemledim hep" ifadelerini kullandı.

ŞAHİNBEY'DE 'ALIŞVERİŞİMİZİ ESNAFTAN YAPALIM' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMİŞTİ

Gaziantep'te, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla 'Alışverişimizi Esnaftan Yapalım' projesi kapsamında esnafları tek tek gezmişti.

Aydın Akyürek

Aydın Akyürek'in yazısı şöyle;

"Çok sevdiğim bir sözdür; ''Sigortacı hasarda belli olur.'' Sosyal yaşamda da yönetim kademelerindeki isimlerin tutumu ve gayreti söylemleriyle değil, eylemleriyle test edilebilir.

Gaziantep'te esnafın yardımına bir partinin ilçe başkanı koşuyorsa, ilgili meslek örgütlerinin 'Yardımlaşma ve dayanışma' gibi cümlelerin içinin ne kadar BOŞ olduğu ortaya çıkar.

"MÜTEVAZI BİR DAVA ADAMI"

Bugün sabah sosyal medyada gördüm;

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, kent esnafına destek kapsamında, "Siftah bizden bereket Allah'tan" projesi başlatmış. Esnaftan alışveriş yapılıyor ve hazırlanan paketler takdim ediliyor.

Hasan Teke başkanı, daha önceleri de hep esnaf ve halkla sürekli bir araya gelen, ancak bunu lansmana dönüştürmeyi sevmeyen mütevazı bir dava adamı olarak gözlemledim hep.

Hasan Başkanın bu tutumu,kentteki ilgili meslek odalarının ciddi bir özeleştiri yapmasına vesile olmalıdır. Çünkü, hatırlanmak verilen destekten daha kıymetlidir.Öğrendiğime göre; yeni kampanya ile her gün 10 ayrı bölgede ailelere destek kampanyası başlatacakmış.Ne diyelim. Allah razı olsun...

Gelelim madalyonun diğer yüzüne;

Koronavirüs sürecinde Gaziantep Valisi Davut Gül'ün gayretlerini herkes dile getirdi. Sosyal medyadaki kesintisiz mesaisinin yanı sıra;

''Birlik ve beraberlikle süreci atlatacağız'' dedi.

Ama içini doldurdu; Zimem defteri kampanyası başlattı ve fakirin borçları kapatıldı. Hatta tüp borçlarına kadar el attı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ''Acılar ve sıkıntılar paylaşınca azalır'' dedi.

Mehmet Başkan'da söylemde kalmadı esnafa, 1000 TL destekte bulundu ve birçok kolaylık için çözümler üretti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ''Tüm hizmet gücümüz seferber edeceğiz'' dedi.

Rıdvan Başkan'da cümlenin içini doldurdu, ilçesinde belirlenen sosyal tesisleri immün plazma bağışı servisi olarak tahsisi etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ''Birlikte güçlüyüz. Beraber süreci aşacağız'' dedi.

Demekle kalmadı eyleme dönüştürdü; iş yeri kapatılan esnafa 1500 TL yardım yaptı. Belediye kiracılarına da 3-5 aylık kolaylıklar sağladı.

PEKİ GAZİANTEP'TE İLGİLİ MESLEK ODALARI BU SÜREÇTE NE YAPTI?

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, KÜSGET Sanayi Sitesi, Odalar, dernekler kısacası kentin Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, sektörlerinde başarılı gidişatlar da sevindiler, övündüler...

Ancak esnafın üzüntüsünü eylemde paylaşmak adına bir siftah yapamadılar. Bu tutum elbette birlik ve beraberliğinde bereketini kaçırır.

Sonra AK Parti İlçe Başkanı Hasan Teke çıkar ve siftah da bizden bereket de bizden der.

"MAKAM SİZE 5 NUMARA BÜYÜK GELİYOR"

Demem o ki;

Makamınız ne olursa olsun. Zamanı geldiğinde toplumsal refah için elinizi taşın altına koymuyor veya koyamıyorsanız biliniz ki, o makam size 5 numara büyük geliyor.

Vali gece yarısı vatandaşın sorusuna cevap versin.

Belediye başkanları yardımları yapsın.

Bir partinin İlçe başkanı dahi elini taşın altına koyup sizin üyelerinize destek için kampanya başlatsın.

Sizde; gelecek seçim koltuğu nasıl koruyacağınızın planlarıyla meşgul olun.

İşte bizim asıl mücadele etmemiz gereken VİRÜS, eylem ve söylemdeki tutarsızlıklardır.

Bir tarafta bereketsiz boş söylemler.

Diğer tarafta siftahsız kalmış insanlık…

'Her şeyi devletten beklemeyelim' diye ahkam kesen sözde STK ve ilgili meslek odaları temsilcileri,ilk iş vicdanlarındakiyardımlaşma ve dayanışmayı karantinadan çıkartmalıdır."