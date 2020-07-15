Gaziantep'te kesilen ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor - Son Dakika

Gaziantep'te kesilen ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor

Gaziantep'te kesilen ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor Kent genelinde son 5 günde yapılan denetimlerde günlük 4 bin kişiye korona virüs kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulandı Vaka sayısının arttığı Gaziantep'i korona virüsü kesilen cezalarda durduramıyor.

Gaziantep'te kesilen ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor

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Kent genelinde son 5 günde yapılan denetimlerde günlük 4 bin kişiye korona virüs kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulandı

GAZİANTEP - Vaka sayısının arttığı Gaziantep'i korona virüsü kesilen cezalarda durduramıyor. Sosyal mesafe ve maske denetimi için sahaya inen polis son 5 günde 21 bin 864 kişiye kuralları ihlalden cezai işlem uyguladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı vaka sayılarında altını çizerek dikkat çektiği 5 ilden biri olan Gaziantep'te alınan önlemleri adeta vatandaşlar tarafından hiçe sayılıyor.

Ne virüsten nede ceza yemekten korkmayan vatandaşlara her gün aralıksız düzenlenen denetimlerde cezai işlem uygulanıyor. Son 5 gündür kent genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymamakta ısrar eden 21 bin 864 kişiye cezai işlem uygulandı.

Vaka sayılarının yükselişte oldu kentte günlük olarak basınla paylaşılan bilgilerde yapılan işlemlerin ise 4 binin altına düşmesi dikkat çekiyor.

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kesilen ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor - Son Dakika
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