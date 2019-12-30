Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı.


Yapılan denetimlerde Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince " uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama " suçundan hakkında altı yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan R.G. isimli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.


Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.G. mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:32 Kaynak: AA
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