Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP'TE KIBRIS GAZİLERİ'NE MADALYA VE BERATLARI VERİLDİ
Son Dakika Güncel Haber

GAZİANTEP'TE KIBRIS GAZİLERİ'NE MADALYA VE BERATLARI VERİLDİ

1 saat önce

GAZİANTEP'te Kıbrıs Barış Harekatına katılan 31 gaziye madalya ve beratları törenle verildi.

GAZİANTEP'te Kıbrıs Barış Harekatına katılan 31 gaziye madalya ve beratları törenle verildi.
Şehitkamil Kültür Merkezinde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Gaziantep Büyükşehir Başkan vekili Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, kurum müdürleri ve Kıbrıs Gazileri ile aileleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından konuşan Erhan Özkan, Kıbrıs Harekatı'nın Kıbrıs halkı tarafından büyük destek gördüğünü söyleyerek, 'Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyetinin yapmış olduğu harekatların içerisinde en çok halk desteğini görmüş olan harekattır. Bu harekatta siz değerli gazilerimiz ve şu anda aramızda olmayan şehitlerimiz üstün başarılar göstererek Kıbrıs Türk toplumuna kendi başlarına elde edemeyecekleri çok önemli bir şey hediye ettinizö dedi.
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Kıbrıs Gazilerini Türkiye'nin iç güvenliğini sağlarken gazi olan askerlerden ayrı tutmadıklarını belirtti.
Vali Gül, millet ve devlet olarak gazilere minnettar olduklarını söyleyerek, öKıbrıs Gazileri tıpkı diğer gazilerimiz gibi şehit olmak için bu mücadeleye atılan ve şehitliğin nasip olmadığı insanlardır. Bundan dolayı Kıbrıs Gazilerimizi iç güvenlik te gazi olan vatandaşlarımızdan farklı tutmuyoruz. 20 yaşında Kıbrıs Harekatına katılan ve sizler kendi soydaşlarımızı gördükleri zulümden kurtarmak için gönüllü askerlerimizdiniz. Bu nedenle her birinize millet olarak ve devlet olarak minnettarızö diye konuştu.
Tören, gazilere madalyaları ve beratlarının, takdim edilmesi ile sona erdi.
GAZİANTEP'TE KIBRIS GAZİLERİ'NE MADALYA VE BERATLARI VERİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
KKTC, gazi, gaziantep, kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'de Kıbrıs rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı tedbirler alınmalı Elektrik kurumunda 600 bin TL'yi zimmetine geçiren 2 kişiye gözaltı Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:29:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP'TE KIBRIS GAZİLERİ'NE MADALYA VE BERATLARI VERİLDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]