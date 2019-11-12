Gaziantep'te Kıbrıs gazilerine madalya

Nizip ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 12 gaziye madalya verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi için Nizip Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin törende yaptığı konuşmada, harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, gazilere şükranlarını ifade etti.

Her zaman gazilerin yanlarında oluğunu belirten Şahin, "Harekatta verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirerek muzaffer birer gazi olarak vatanımıza geri dönen Kıbrıs gazileri üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstermiş ve emsalsiz bir zafer kazanmışlardır. Kıbrıs Barış Harekatı, Türk savaş tarihinde altın sayfadır." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, harekata katılarak şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, gazilere şükranlarını ifade etti.

Törende, Nizip ilçesinde ilçelerinde ikamet eden 12 gaziye madalyaları takdim edildi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdür yardımcısı Halil Şahin, Nizip İlçe Müdürü Ömer Yıldız, daire müdürleri ve gazi yakınları katıldı.