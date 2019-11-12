Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kıbrıs gazilerine madalya
Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kıbrıs gazilerine madalya - Son Dakika

Gaziantep'te Kıbrıs gazilerine madalya

6 saat önce

Nizip ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 12 gaziye madalya verildi.

Gaziantep'te Kıbrıs gazilerine madalya, System.String[]

Nizip ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 12 gaziye madalya verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler için hazırlanan madalyaların gazilere verilmesi için Nizip Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin törende yaptığı konuşmada, harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi, gazilere şükranlarını ifade etti.

Her zaman gazilerin yanlarında oluğunu belirten Şahin, "Harekatta verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirerek muzaffer birer gazi olarak vatanımıza geri dönen Kıbrıs gazileri üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri göstermiş ve emsalsiz bir zafer kazanmışlardır. Kıbrıs Barış Harekatı, Türk savaş tarihinde altın sayfadır." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, harekata katılarak şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, gazilere şükranlarını ifade etti.

Törende, Nizip ilçesinde ilçelerinde ikamet eden 12 gaziye madalyaları takdim edildi.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdür yardımcısı Halil Şahin, Nizip İlçe Müdürü Ömer Yıldız, daire müdürleri ve gazi yakınları katıldı.

Gaziantep, Kıbrıs, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti MSB: Provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen Türk-Rus ortak kara devriyesi devam ediyor Işın Karaca'nın Tuğrul Odabaş'tan boşanma nedeni ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:29:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kıbrıs gazilerine madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]