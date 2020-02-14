Gaziantep'te kimya fabrikasında yangın (1) - Son Dakika

Gaziantep'te kimya fabrikasında yangın (1)
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GAZİANTEP'te bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:06 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te bir kimya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Küsget Sanayi Sitesi'nde bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak çevredeki fabrikalara ve işyerlerine sıçramaması için çalışma başlattı.
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