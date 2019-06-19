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Gaziantep'te kiraz hasadı yüz güldürüyor

13 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 300 dekar alana başlanan kiraz hasadı üreticisinin yüzünü güldürdü.

Gaziantep'te kiraz hasadı yüz güldürüyor, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 300 dekar alana başlanan kiraz hasadı üreticisinin yüzünü güldürdü.
İslahiye'nin yüksek kesimlerinde Amanos Dağları eteğinde bulunan Koçcağız, Kayabaşı, İdilli ve Köklü mahallerinde toplamda 300 dekar yetiştirilen kirazda rekolte dekar başına bin 500 ila 2 bin 500 kilo rekolte bekleniyor.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki 40 haneli Koçcağız Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl mevsimsel sıcaklardan ve sirke sineğinden etkilenen kiraz üreticileri, bu sezonda İslahiye Kaymakamlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüğü işbirliğiyle yaptıkları etkin mücadele sonucunda kirazda rekoltenin arttığını belirtti.
Sezonun bu yıl iyi olduğunu belirten Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Mehmet Keyifli, "Türk kirazı" olarak bilinen Napolyon cinsi kirazın perakende 7 liradan toptanda ise 5-6 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Keyifli, bahçesindeki kirazı tamamen organik yetiştirdiklerini sadece sirke sineğine karşı tedbir aldıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:52 Kaynak: AA
Kayabaşı, Amanos Dağları, Gaziantep, Güncel
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