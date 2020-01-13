Gaziantep'te kış lastiği denetimleri - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kış lastiği denetimleri - Son Dakika

Gaziantep'te kış lastiği denetimleri

6 saat önce

Gaziantep'te gerçekleştirilen kış lastiği denetimlerinde kış lastiği olmayan 32 araca işlem yapıldı.

Gaziantep'te kış lastiği denetimleri, System.String[]

Gaziantep'te gerçekleştirilen kış lastiği denetimlerinde kış lastiği olmayan 32 araca işlem yapıldı.


Gaziantep'te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe Trafik Denetleme Büro Amirlikleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri tarafından 11-12 Ocak tarihleri arasında kış lastiği denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 bin 461 araç ve sürücüsü denetlenirken 32 araca kış lastiği kullanmamaktan, 192 araca da kara yolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde toplam 224 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 80 araç trafikten men edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı
Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:09 Libya'da siyasi çözüme doğru: Türk askerleri geri çekilir mi? - Son Dakika Haber
22:09 Eski milli futbolcu Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu - Son Dakika Haber
22:08 (Düzeltme) Irak'ta bir güvenlik korucusu ve bir asker şehit oldu - Son Dakika Haber
21:58 İran: "Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız" - Son Dakika Haber
21:56 Ankara'daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı - Son Dakika Haber
20:54 Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararına destek geldi - Son Dakika Haber
20:50 2020 Oscar adayları belli oldu! Joker, 11 dalda aday gösterildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 22:16:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te kış lastiği denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]