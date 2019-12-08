Gaziantep'te kış mevsiminde sonbahar manzarası

GAZİANTEP kent merkezinde; içerisinde yetişkinler, engelliler ve çocuklar için spor aleti ve yürüyüş alanlarının da bulunduğu Kavaklık Parkı, yüzlerce yıllık ağaçların yapraklarını dökmesiyle rengarenk oldu.

İçinden kentin simgelerinden Alleben Deresi'nin geçtiği parka gelen ziyaretçiler sabah saatlerinde yürüyüş yapma fırsatı bulurken, kış mevsiminde sonbahar manzarasının hakim olduğu mekan fotoğraf meraklılarının da adresi haline geldi.

Parka sürekli geldiklerini ve fotoğraf çektiklerini ifade eden Betül ve Fatma Yılamaz kardeşler de keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Betül Yılamaz, "Evimiz buraya çok yakın haftada bir defa da olsa buraya geliyoruz. Doğayı ve yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Kış Gaziantep 'e geç geliyor. Buraya sık sık gelerek son güneşli günleri değerlendiriyoruz. Farklı tonları bir arada gördüğümüz bir yer burası. Hem fotoğraf çekiyoruz. Hem de kafamızı dinliyoruz" diye konuştu.