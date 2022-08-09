40 DERECEYİ AŞAN SICAKLARDA 'KURUTMALIK' MESAİSİ - Son Dakika
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40 DERECEYİ AŞAN SICAKLARDA 'KURUTMALIK' MESAİSİ

09.08.2022 12:58
40 DERECEYİ AŞAN SICAKLARDA 'KURUTMALIK' MESAİSİ

GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan dolmalık sebzelerin kurutulmasına başlandı.

GAZİANTEP'te, kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan dolmalık sebzelerin kurutulmasına başlandı. Yurt içi ve dışına satılan kurutmalıkların büyük bölümü Gaziantep'te, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta hazırlanırken, sezonun başlamasıyla birlikte kentin güneşi doğrudan gören yüksek tepelerinde renk cümbüşü yaşatan kurutmalıklar, binlerce kişiye de gelir sağlıyor. Kurutularak kış için hazır hale getirilen sebzeler, paketlenerek çoğunluğu gurbetçilerin yaşadığı onlarca ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin birçok yöresine kurutulmuş biber ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte hemen her evin kapısının önü ya da bahçesinde biber, kabak ve patlıcanlar kurutmalık yapmak için hazırlanıyor. 40 dereceyi aşan sıcak havada, tohumları temizlenip yıkandıktan sonra iplere dizilerek kurutulan sebzeler, yurt içi ve gurbetçilerin yaşadığı ülkelere de gönderiliyor. Türkiye'nin kurutmalık ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan Gaziantep'te 10 gün süreyle kuruyan patlıcan, biber ve kabaklar toplanıp ipe dizildikten sonra sofralardaki yerini almaya başlıyor. Yaklaşık 3 ay süren sezonda kurutmalık işçileri 40 dereceyi aşan sıcağın altında kurulan iplere önceden içleri temizlenmiş patlıcan, biber ve kabakları tek tek iplere dizerek güneşin sıcağına bırakıyor.

100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep'te kurutmalık sezonunun başladığını ifade ederek, 3 ay kadar süren sezonda her gün tonlarca kurutmalık üretildiğini söyledi. Gaziantep kurutmalığının dünyaya açılmış durumda olduğunun altını çizen Seçkin, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, şöyle dedi: 'Biliyorsunuz bu kurutarak tüketmek Türk kültüründe var olan bir şey. Herkes kendi tüketeceği ürünleri yazdan kurutarak kışa hazırlık yapar. Bunun en önemlisi coğrafi işaretli yöresel ürünlerimiz. Gaziantep olarak Türkiye'nin kurutmalık ihtiyacının yüzde 75'ini üreten bir şehiriz. Gaziantep'te kadınlar imece usulü bu işi yapıyorlar. Kurutmalıkların içlerinin çıkarılma işlemleri evlerde aileler tarafından imece usulü gerçekleştiriliyor. İçinde bulunduğumuz aylarda artık kurutmalık sezonuna girmiş bulunmaktayız. Gaziantep'e uçakla gelen herkes artık dağlardaki renk cümbüşünü görebilirler. Gaziantep bir Mezopotamya, bereketli hilalin tam ortası bir bölge. Türkiye'nin başka bir bölgesinde bu ürünler Gaziantep'teki kadar lezzetli olmaz. Bunun sebebi Gaziantep'in iklim yapısı ve nem oranının az olmasıdır. Gaziantep'te üretilen kurutmalıklar, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da birçok ülkesine gönderiliyor. Son dönemlerde o kadar ilgi görmeye başladı ki 100'ün üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. 'Kurutmalık üreticisi Melih Kılıç, Gaziantep'te kurutmalık sezonunun başladığını söyledi. Son dönemlerde kentte üretilen kurutmalıklara hem doğal olmasından hem de güneş altında kurutulmasından dolayı ilginin arttığını ifade eden Kılıç, hem yurt içi hem de yurt dışına üretilen kurutmalıkların gönderildiğini kaydetti.

Kurutmalıkların özellikle güneş altında kuruması gerektiğini ve 40 dereceyi aşan sıcaklarda çalıştıklarını anlatan Melih Kılıç, şöyle dedi: 'Gaziantep'te kurutmalık sezonu başladı. Bizlerde üreticiler olarak aylar sürecek bir serüvenin içerisinde girdik. 10-15 güç içerisinde kuruyan kurutmalık patlıcan, biber ve kabak için çalışmalarımız başladı. Önce kurutmalıklarımızın içleri oyuluyor ve sonrasında tek tek iplere diziliyor. Ardından kuruması için güneşe bırakıyoruz. Burada 10-15 gün arasında havanın durumuna göre güneşte kurumaya bırakıyoruz. Bunu ayarlamasını iyi yapmak lazım. Fazla kalırsa nemlenme yapar. Bunu ortalama bir seviyede kalması lazım. Burada üretilen kurutmalıklar hem yurt içi hem yurt dışına gönderiliyor. Son zamanlarda bu ürünlerin doğal olmasından ve ilaç katkı madde olmadığından dolayı ilgi arttı. Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşıyor ve bizler de ekmeğimizi sıcaktan karşılıyoruz. Güneşin altında bizim için çalışmak zor olsa da bu ürünün üretimi bu şekilde yapılıyor."

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Gaziantep, Türkiye, Güneş, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLARDA 'KURUTMALIK' MESAİSİ - Son Dakika
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