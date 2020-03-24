Gaziantep'te kısa çalışma ödeneği başvuruları başladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasının başlatıldığını bildirdi.

Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere, çalışanlarını koruyarak, istihdamını düşürmeme çağrısında bulunarak, kısa çalışma ödeneğinde başvuruların başladığını aktardı.

Ünverdi, koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlerin İŞKUR'a başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin bilgiler veren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Genel ekonomik, sektörel ve bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde sigortalılara çalışamadıkları dönemde sağlanan gelir desteğine kısa çalışma ödeneği denilir. İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesini kapsar. Üç ayı aşmamak üzere verilir. Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren, buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine iletmek kaydıyla kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir. Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez."