Gaziantep'te kısıtlamanın ardından sokaklar boşaldı - Antep Kalesi - Son Dakika
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Gaziantep'te kısıtlamanın ardından sokaklar boşaldı - Antep Kalesi
6 saat önce
Antep Kalesi'nin drone ile çekilen akşam görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan ve sokaklar boş kaldı.
Antep Kalesi'nin drone ile çekilen akşam görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan ve sokaklar boş kaldı. Gaziantep'te Kale çevresinin boş olduğu gözlendi.
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20.04.2020 04:55:59. #1.13#
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