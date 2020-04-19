Gaziantep'te kısıtlamanın ardından sokaklar boşaldı - Antep Kalesi - Son Dakika

Antep Kalesi'nin drone ile çekilen akşam görüntüsü GAZİANTEP - Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydan ve sokaklar boş kaldı. Gaziantep'te Kale çevresinin boş olduğu gözlendi.