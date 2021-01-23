Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim - Son Dakika

Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim

Gaziantep\'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim
Son Güncelleme: 23.01.2021 11:41

GAZİANTEP'te işlek caddeler, sokaklar, meydanlar ve sıklıkla kullanılan duraklar, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

GAZİANTEP'te işlek caddeler, sokaklar, meydanlar ve sıklıkla kullanılan duraklar, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te işlek caddeler, meydanlar ve sıklıkla kullanılan tramvay ve otobüs duraklarında sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında trafikte, çarşı ve meydanlarda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.Kentte dün yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 212 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Gözlerin çevrildiği toplantı bitti! Kuntz, tüm yöneticilerle vedalaşıp Riva'dan ayrıldı
13:29 Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde kükreyecek! Okan Buruk kadro seçiminde büyük sürprize hazırlanıyor
13:24 Tolga Karel'den oyunculuk performansıyla linç edilen Hande Erçel'e destek
13:15 Züleyha Ortak, Türkiye Kültür Yolu Projesi kapsamında sahne aldı
13:07 Çorum'da 2 aylık bebek balkondan düşerek hayatını kaybetti, annesi tutuklandı
12:30 Ateşkes ilan edilen Karabağ'da Ermenilerin kabul ettiği şartlar
12:18 Haraç vermeyi reddeden esnafı böyle öldürdü
11:58 Cinsiyet değiştiren efsane WWE güreşçisi tüm hislerini anlattı! İşte akıllara durgunluk veren yeni hali
11:53 Karabağ'da ateşkes ilan edildi! Taraflar yarın bir araya gelecek
11:18 Kışlık hazırlıklarına başlayan Gülben Ergen, turşu kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2023 14:07:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kısıtlamanın ilk günü sessizlik hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement