Sevgilisini öldüren adam, aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika

Sevgilisini öldüren adam, aynı tabancayla intihar etti

Son Güncelleme: 08.10.2023 12:29

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Erkan Dağcı, kız arkadaşı Fulya Aslan'ı öldürdükten sonra annesi Gülçin Gürkan'ı yaraladı. Ardından aynı silahla intihar etti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldürüp annesini de yaralayan şüpheli, aynı silahla intihar etti.

SEVGİLİSİNİN ANNESİNİ DE VURDU

Erkan Dağcı (33), Öğretmenevleri Mahallesi'nde yaşayan kız arkadaşı Fulya Aslan'ın (31) evine gitti. Dağcı, tartıştığı Aslan ile kavga etmeye başladı. Dağcı, üstünde bulundurduğu tabancayla Aslan ve annesi Gülçin Gürkan'a (54) ateş etti, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Gaziantep'te Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli İntihar Etti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Aslan ve Dağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı anne Gürkan'ı 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Gürkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aslan ve Dağcı'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gaziantep'te Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli İntihar Etti
Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, İntihar, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisini öldüren adam, aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisini öldüren adam, aynı tabancayla intihar etti - Son Dakika
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