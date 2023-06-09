Gaziantep'te kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Dava başladı

Gaziantep'te yaklaşık 9 ay önce darp sonucu öldüğü değerlendirilen 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'a ait cesedin derin dondurucuda bulunmasına ilişkin, tutuklu 2 sanığın yargılamasına başlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevinden bağlandı.

"ÜÇÜMÜZ BUZDOLABINA KOYDUK"

Toz, küçük kızın yemek yerken annesi tarafından sert bir şekilde sarsıldığını ve o sırada kafasını yere çarptığını iddia ederek, "Ben o sırada sanık Mehmet Aksu'yu telefonla aradım ve kendisi eve geldi. Çocuk bayılmıştı. Korktuğum için Aksu'yu aradım. Hastaneye götürmedik. Zaten çocuk nefes almıyordu. En sonunda çocuğu Mehmet ile ikimize ait iş yerindeki buzdolabına koymaya karar verdik. Buzdolabını Mehmet Aksu aldı. Çocuğu buzdolabına anne Melisa da dahil üçümüz aynı arabada götürdük ve buzdolabına koyduk." dedi.

"MELİSA'NIN ÇOCUĞUN ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Sanık Toz, çocuğa karşı kötü muamele etmediğini savunarak, "Çocuğu ısırma ya da üzerinde sigara söndürme durumu gibi bir eylemim olmadı. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Anne Melisa'nın çocuğun üzerinde bir iki defa sigara söndürdüğünü gördüm." dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLEMEDİK"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Aksu da olay günü iş yerinde çalıştığını, kendisini telefonla arayan Muhabbet Toz'un çocuğun can çekiştiğini, acil eve gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine çocuğun kaldığı eve gittiğini belirtti. Eve geldiğinde çocuğa kalp masajı yaptığını, korktukları için hastaneye götürmediklerini öne süren Aksu, "Ne yaptıysam çocuk tepki vermedi ve çocuk vefat etmişti. O an ne yapacağımızı bilemedik. Çocuğu buzdolabına koymaya karar verdik. Gidip buzdolabı aldık. Buzdolabını da kilitledik. Ben üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Hatırladığım kadarıyla televizyon programını görmeden önce emniyete gidip teslim oldum. Bu ifadelerim doğrudur. Çocuğa şiddet içerecek şekilde eylemim olmadı. Üzerinde asla sigara söndürmedim." dedi.

"BANA ZORLA FUHUŞ YAPTIRDI"

Anne Melisa İlhan ise sanık Aksu'nun kendisine zorla fuhuş yaptırdığını, 8 ay boyunca çocuğunu görmediğini, çocuğunun öldüğünü bir televizyon programından öğrendiğini savunarak tutuklu sanıklardan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, somut delillerin tam olarak toplanmamış olmasından dolayı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

OLAY

27 Eylül 2022'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir adreste yapılan aramada, 3 yaşında darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanmıştı.