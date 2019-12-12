Gaziantep'te kızlarını ameliyatta kaybeden aileden doktor ve hastaneye suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te kızlarını ameliyatta kaybeden aileden doktor ve hastaneye suç duyurusu - Son Dakika

Gaziantep'te kızlarını ameliyatta kaybeden aileden doktor ve hastaneye suç duyurusu

6 saat önce

Gaziantep'te, doğuştan atardamar inceliği rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki Deniz Su Yılmaz'ın ailesi, kızlarının ameliyatta hayatını kaybetmesi üzerine doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gaziantep'te kızlarını ameliyatta kaybeden aileden doktor ve hastaneye suç duyurusu, System.String[]

Gaziantep'te, doğuştan atardamar inceliği rahatsızlığı bulunan 6 yaşındaki Deniz Su Yılmaz'ın ailesi, kızlarının ameliyatta hayatını kaybetmesi üzerine doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Baba Mahmut Yılmaz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçesinde, 6 yaşındaki kızlarının doğuştan rahatsızlığı bulunduğunu ve bu nedenle yaklaşık bir ay önce tedavi için hastaneye götürdüklerini belirtti.

Kalp ve damar hastalıkları bölümünde doktorun, yaptığı incelemenin ardından kızlarının ameliyat olduktan sonra düzeleceğini kendilerine söylediğini iddia eden Yılmaz, kızlarının 10 Aralık'ta ameliyata alındığını kaydetti.

Kızının ameliyatta fenalaşarak, yoğun bakıma alındığını ve daha sonra yaşamını yitirdiğini belirten Yılmaz, tedavide ihmalin bulunduğunu öne sürerek, hastaneden ve doktordan şikayetçi olduğunu aktardı.

Su Yılmaz, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın "Siri" özelliği kurtardı
Sıcak çay kansere davetiye çıkarıyor PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti

Son Dakika Haberleri
00:00 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
00:00 Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
00:00 Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
00:00 Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den "Hariri'nin kuracağı hükümette yer almayacakları" açıklaması - Son Dakika
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te kızlarını ameliyatta kaybeden aileden doktor ve hastaneye suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]